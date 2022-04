FOIRE AUX PLANTES DE LA FERTE - Mais quel bonheur !

Franchement, n'hésitez plus ! Rendez-vous au plus vite si ce n'est pas encore fait à ce moment magique qu'est celui de la Foire aux Plantes de la Ferté. Un lieu enchanteur et un cadre qui se prête comme il se doit à la présentation de ce qu'il se fait de mieux en terme de plantes et d'art décoratif du jardin.

Pour ce week-end de Pâques, si vous cherchez une activité, ne vous posez plus de question... filez ce dimanche à La Ferté et arpentez les allées. Et si vous ne trouvez rien qui vous plaise, c'est que vous n'êtes pas décidé !

Pour tous les goûts et toutes les bourses

Pour le jardin potager, pour des annuelles, des vivaces, des grimpants, des rimpants, des aquatiques, des jardins sans eau... la palette de produits proposés est tellement large que le seul risque est celui finalement de ne plus savoir quoi choisir.

Laissez-vous subjuguer par les lieux et laissez vous porter.... venez quand même avec votre portefeuille sinon vous le regretterez !

Allez bonne balade ce dimanche !

Aux 19è Journées des Plantes et Arts du Jardin au Château de la Ferté, haut lieu du patrimoine français sur la commune de Saint-Ambreuil en Bourgogne Saône et Loire, situé à 10 kms de Chalon-sur-Saône.

(Sortie autoroute Chalon-sud. Coordonnées GPS : N46.6743363 /E4.8201338)

Entrée : 5€/journée - Forfait 8€ les 2 jours

(gratuit jusqu'à 16 ans)

Pour se garer :

Vastes parkings gratuits à disposition des visiteurs et possibilité de parking aux lacs de Laives si manque de place. Parkings handicapés aux entrées. Les chiens tenus en laisse sont acceptés.

Et toutes les modalités sont par ici