Le Collectif Chalonnais Libertés et Vérité à la rencontre des victimes d'effets secondaires des vaccins contre le Covid-19

Le Collectif Chalonnais Anti-passes et Liberté vaccinales, rebaptisé Collectif Chalonnais Libertés et Vérité depuis peu, donnait rendez-vous Place de Beaune aux victimes d'effets secondaires des vaccins contre le Covid-19. Plus de détails avec Info Chalon.

Si le collectif ne se prononce pas et n'a pas à se prononcer en ce qui concerne l'élection présidentielle, conservant ainsi son caractère apolitique, ce samedi d'entre-deux-tours fut l'occasion d'inviter les victimes d'effets secondaires des vaccins contre le Covid-19 à venir témoigner sur la Place de Beaune, point de rendez-vous habituel de tous les anti-passes du Chalonnais.

D'ailleurs, cette prise de position du Collectif Chalonnais Libertés et Vérité, comme l'ont réitéré Yoann Janet et Pascal Poyen, n'était pas sans créer des dissension chez certains membres comme la pasionaria Klodia Jury qui a quitté les lieux, mécontente de «ce manque de bravoure», selon elle.

Le genre de défection dans les rangs qui n'est pas pour aider un mouvement qui voit chaque semaine le nombre de ses effectifs puisqu'ils n'étaient qu'une cinquantaine ce samedi 16 avril 2022.

Un nombre insuffisant de participants qui explique peut-être pourquoi il n'y a pas eu de manifestation pour la 38ème semaine de mobilisation.

Toutefois, quelques nouvelles têtes comme Frédéric venu de Montceau-les-Mines et qui fait partie des Papillons Blancs : «Là-bas, il n'y a plus rien l'après-midi et je m'y ennuie énormément, c'est pour ça que je prend le car pour Chalon à 7 heures 30».

La population était également invitée à s'informer et échanger avec le collectif sous le barnum de Réaction 19 et Bon Sens.

Le caractère apolitique du collectif anti-passes n'empêchera pas certains membres de s'exprimer sur le sujet à titre personnel comme vous pourrez le voir dans un article à paraître sur Info Chalon.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati