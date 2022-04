Moisson de médailles et de nombreuses qualifications aux Championnats de France pour le club de gymnastique Chalon Femina

Le clin d’œil info-chalon

Une pluie de récompenses a été attribuées au club de Chalon Fémina suite aux divers compétitions (interdépartementale à Châtillon sur Seine, compétition individuelle à Sanvignes, interdépartementale à Nevers) ou le club chalonnais a participé.

Le club de Chalon Fémina s’est distingué en individuel comme en équipe en classant plusieurs de leurs athlètes aux Championnats de France qui se dérouleront le 13 et 14 mai à Rouen.

Les résultats plus en détail :

26 mars, compétition individuelle inter-départementale à Châtillon sur Seine :

Catégorie fédérale A 18 et + : Justine Regnault 6ème ; Candyce Baudot 16ème ; Solène Gueneau 29ème.

Catégorie fédérale A 14 ans : Louane Lebeault 1ère

Catégorie fédérale A 13 ans : Manon Gay 4ème ; Elisa Cudel 17ème ; Margaux Thévenot 29ème

Catégorie fédérale A 12 ans : Philomène Andre 10ème ; Suzie Debot 14ème ; Kalya Ya Chatot 16ème.

Catégorie fédérale A 11 ans : Lucie Mba Ondo 8ème ; Evélie Guigon 12ème ; Lyna Baudot 16ème ; Marwa Ouchem 19ème

2 avril, compétition individuelle à Sanvignes :

Catégorie performance régionale 16 ans : Céleste Garnier 3ème.

9 et 10 avril, compétition par équipes inter-départementale à Nevers :

Equipe fédérale A 10/11 ans : 2ème (Lyna, Sara, Marwa, Evélie) équipe qualifiée pour les championnats des France à Rouen les 13 et 14 mai.

Equipe fédérale A 10/13 ans: 7ème (Kalya, Suzie, Philomène, Manon, Lucie)

Equipe fédérale A 14 ans et + : 3ème (Louane, Céleste, Justine, Candyce, Elisa) équipe qualifiée pour les championnats des France à Rouen les 13 et 14 mai.

En individuel, on peut retenir la première place de Louane Lebeault aux championnats inter-départementaux dans la catégorie fédérale A 14 ans ; ainsi que la médaille de bronze pour Céleste Garnier en performance régionale 16 ans.

Du coté collectif, le déplacement à Nevers lors des championnats inter-départementaux aura permis à deux équipes de se qualifier pour les championnats de France qui se dérouleront les 13 et 14 mai à Rouen : les 14 ans et plus ainsi que les 10/11 ans.

Félicitations aux entraineurs pour les résultats et aux gymnastes pour l’ensemble des performances qui voient les heures d’entrainement porter leurs fruits.

Le club remercie également les juges du club, indispensables pour le bon déroulement des compétitions, ainsi que les parents venus nombreux supporter Chalon Fémina.

Souhaitons le meilleur à ces gymnastes lors des prochaines compétitions.