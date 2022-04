PRESIDENTIELLE - A J-5, la France est à un carrefour ...

L'heure est à la fébrilité du côté des états-majors politiques et les petits coups tordus de dernière minute pleuvent, histoire de faire vaciller les incertitudes au profit de l'un ou de l'autre. Tous les coups sont permis dans cette dernière ligne droite tant l'issue du scrutin apparaît incertaine. Emmanuel Macron a tellement pousser dans les retranchements un certain nombre de Français, que ces derniers n'hésitent plus à envisager le vote inenvisageable il y a quelques années. La digue républicaine qui paraissait insubmersible depuis des années semble céder au point que le vote Marine Le Pen n'est plus un tabou chez grand nombre de Français.

La situation politique est tellement incertaine qu'Emmanuel Macron n'hésite plus à aller piocher partout où il peut et à modifier son programme politique. C'est à un point que si la période d'entre deux tours devait durer plus longtemps, les promesses se démultiplieraient.

C'est à un point qu'Emmanuel Macron s'est positionné sur des sujets clivants jusqu'à entre-ouvrir une porte qui sera très compliqué à refermer, si les urnes le donnent vainqueur dimanche prochain.

Le fameux "argent magique" ne tient plus face aux doléances à venir, au regard des sommes gigantesques débloquées au cours de la crise sanitaire. La politique du fameux "quoiqu'il en coûte" laissera des traces et il sera difficilement entendable de jouer la carte des finances publiques dès lors que les mouvements sociaux vont pointer.

Au lendemain de la présidentielle, quelle sera l'attitude du gouvernement face à la reprise épidémique ? Allons-nous de nouveau s'attaquer à un certain nombre de libertés publiques en réinstaurant un pass vaccinal ?

Sur France 5, ce dimanche soir, le Président Macron appelait de ses voeux à une "nouvelle forme de gouverner", rajoutant "je pense que, sur des réformes de société ou économiques, la société en sortie de covid est tellement fracturée, un peu parfois désorientée [...] ça fait qu’il faut aussi de la bienveillance". Sur l'écologie, sur l'environnement, sur l'économie, la gestion politique.... les annonces du Président sortant en cas de réelection sont légions... Mais attention si l'heure des comptes ne sonne pas dimanche, elle sonnera tôt ou tard.

Alors chiche Monsieur le Président,

une nouvelle gouvernance ?

Une France plus solidaire ?

Une France plus soucieuse de ses aînés et de ses démunis ?

Une France plus souveraine dans son développement économique ?

Une France plus respectueuse de ses soignants ?

Une France plus respectueuse de celles et ceux qui ne pensent pas comme vous ?

Une France plus indépendante énergétiquement ?

Une France respectueuse de son environnement ?

Une France qui permet à chacun de vivre dignement de son métier sans attendre un chèque ou une subvention ?

Une France qui permette de voir ses enfants étudier sans se saigner aux quatre veines ?

Une France qui rassemble plus qu'elle ne clive ?

Et on en a encore sous le pied... Alors si dimanche prochain, les Français vous permettent d'accéder à une deuxième mandat, sachez que ce n'est en aucun cas un plébiscite de vos choix de société mais plus le choix d'une France qui rêve de liberté, d'égalité et de fraternité retrouvées.

Laurent Guillaumé