PRESIDENTIELLE - La section chalonnaise de la Ligue des Droits de l'homme appelle à mettre un bulletin Macron dimanche prochain

Communiqué de presse

La démocratie est en danger, un parti dont le racisme est l'identité fondamentale risque d'arriver au pouvoir. La LDH, née il y a 130 ans pour combattre le racisme au moment de l'affaire Dreyfus, ne peut pas être absente du combat pour s'y opposer.

Comme chez beaucoup, à la LDH il y a eu débat après le premier tour des présidentielles, d'autant plus que nous nous sommes depuis des années opposés aux politiques gouvernementales en matière de libertés, de défense des droits. Mais le choix qui a été fait, c'est de participer à éviter le pire. C'est un choix difficile, mais c'est celui que nous assumons en toute responsabilité. Respectueux des choix individuels qui relèvent de la conscience de chacune et chacun au moment de passer dans l'isoloir, nous invitons cependant sans ambiguïté à utiliser le bulletin Macron, même si cela nous en coûte, même si ce n'est en aucun cas un soutien à sa politique ou un blanc-seing pour l'avenir, parce qu'il est le seul possible pour rester fidèles à ce qui est la raison d'être de notre association.