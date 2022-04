PRESIDENTIELLE - Julien ODOUL (RN) ironise sur Rebsamen

Communiqué de presse

François Rebsamen, maire de Dijon, a diffusé à plusieurs milliers d’exemplaires un courrier appelant à voter et à faire voter pour Emmanuel Macron au second tour de l’élection présidentielle.



Dans cette trop longue missive, l’ex-ministre de François Hollande, converti opportunément au macronisme, se fend d’un discours éculé, délirant et infantilisant à l’adresse des électeurs de la capitale des ducs. Multipliant mensonges et manipulations au fil des paragraphes, M. Rebsamen agite autant d’épouvantails que de contre-vérités.



Aux frais du contribuable et sur du papier en-tête tricolore, tout y passe pour écorner le projet cohérent de la candidate du peuple et du pouvoir d’achat : remise en cause fantasmée des droits des femmes et des homosexuels, sortie supposée de l’OTAN ou encore le rejet de la vaccination lors de la crise sanitaire.



A 5 jours d’un scrutin décisif pour l’avenir des Français, il est nécessaire de dénoncer ces méthodes et de rétablir toute la vérité sur les propositions bien réelles de la candidate patriote. Concernant les droits des femmes, oui Marine Le Pen accordera la gratuité de la contraception à chacune et fera de leur sécurité l'une de ses priorités en inscrivant au fichier des délinquants sexuels les harceleurs de rue. Concernant les droits des homosexuels, Marine Le Pen ne reviendra pas sur le mariage pour tous et luttera sans faiblesse contre l'islamisme et l'immigration massive qui menacent avec violences leurs libertés.



Sur l’OTAN, Marine Le Pen renouera avec la politique d'indépendance gaullienne qui a prévalu entre 1966 et 2009 avec la sortie du commandement intégré. Enfin sur la vaccination, Marine Le Pen a toujours défendu la liberté vaccinale et la suppression des dispositifs liberticides et injustes du passe vaccinal et du passe sanitaire.



La réalité, c’est que depuis 8 mois, Marine Le Pen va à la rencontre des Français, parler de leurs problèmes, les écouter et affiner son projet. Loin des caricatures, elle est celle qui dirigera le pays en mère de famille sans outrance et avec du bon sens. Elle sera surtout la présidente de la République de tous les Français.