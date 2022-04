Aquarium de Chalon-sur-Saône, presque 50 ans déjà !

L’ aquarium, géré par l' ACA (Association Chalonnaise d’Aquariophilie), situé 46 Grand rue à Chalon-sur-Saône est ouvert à tous, les mercredis et samedis de 14h30 à 18h30. Si bon nombre de chalonnais connaissent l’adresse et reviennent régulièrement, souvent avec leurs enfants ou petits-enfants, certains, parfois voisins proches, ignorent l’existence d’un tel local au coeur même de la rue piétonne, déplore Jacques Isabey, l’actuel Président de cette association qui a été créée en 1971 et qui occupait à l’époque les deux étages ; l’ouverture au public datant, quant à elle, de 1975.

Aujourd’hui, l’association compte 25 adhérents, « beaucoup moins qu’avant et depuis la pandémie, certains membres, pourtant très assidus, ne sont pas encore revenus », nous explique-t-on, mais depuis deux mois, la vie reprend tant au niveau de l’activité des adhérents que de la fréquentation de cet aquarium qui regroupe plus d’une centaine de poissons, sans compter la réserve, et un peu plus d’une trentaine de variétés. Sont présentés essentiellement des poissons d’eau douce mais les visiteurs peuvent admirer également quelques bacs de poissons d’eau de mer (tropicaux). 14 aquarium (de 450l à 2000l), mis en valeur dans une ambiance feutrée, font autant le bonheur des petits que des grands. « Chaque aquarium est un petit écosystème à lui tout seul où il a fallu se rapprocher le plus possible des conditions naturelles (température, eau, sol, plantes, luminosité, nourriture …) ».

Durant l’une des périodes de confinement où les écoles étaient ouvertes aux écoliers, l’aquarium a reçu la visite de classes venues de la Bresse. Ainsi les écoles mais aussi les maisons de retraite, les centres pour personnes en situation de handicap, peuvent bénéficier, sur réservation, d’une visite commentée qui leur sera proposée en dehors des horaires d’ouverture au public. Jacques Isabey et Michel Freby, l’un des plus anciens membres du club, nous indiquent que l’association gère également l’aquarium présent au Service des Urgences pédiatriques de l’Hôpital de Chalon-sur-Saône mais aussi celui qui se trouve en pédiatrie à l’étage ; un nouvel aquarium sera bientôt mis en place au service oncologie. L’ACA gère notamment l’aquarium de l’EHPAD, Résidence Roger Lagrange à Chalon-sur-Saône. 1 fois par mois, l’association fait l’entretien, c’est-à-dire, fait un changement d’eau et recharge les distributeurs automatiques de nourriture. Le Président nous explique qu’au plus fort du Covid et de l’épisode de confinement, les infirmières présentes sur ces établissements se sont proposées de prendre le relais en nourrissant les poissons plusieurs fois par semaine (avec un autre type de nourriture, les distributeurs ne pouvant pas être rechargés), un geste de solidarité fortement apprécié et salué par Jacques Isabey.

Lors de notre visite, nous rencontrons, Rémi, né à Bordeaux en compagnie de son papa Jean-Pierre Gilot, chalonnais qui tenait à faire découvrir ce lieu - qu’il fréquentait déjà petit - à son fils et venu demander des conseils auprès des deux membres de l’association présents sur place.

Si vous souhaitez en savoir plus sur l'aquarium de Chalon-sur-Saône et l’aquariophilie :

- Sur place, au 46, Grande Rue, gratuit (ou vous pouvez opter pour une participation libre à l’entrée).

- http://asso-aquariophilie-chalon-71.jimdo.com

- Facebook : association chalonnaise aquariophilie

SBR