"Les Enfoirés" de l’association ̏Accordéons Musiques et Chants˝ ont fait leur spectacle ce week-end à Châtenoy le Royal.

Une fois de plus l’Association "Accordéons Musiques et Chants" a inondé de chansons, de musique et de lumière la salle des fêtes Maurice Ravel avec leur nouveau spectacle des "enfoirés".

Le pari était osé de reproduire le spectacle des enfoirés en gardant scrupuleusement les chansons mais, samedi soir pour la première ce fût une totale réussite, plutôt un immense succès.

Une salle bien remplie d’un public totalement immergé dans la musique et l’interprétation des chansons par les jeunes et moins jeunes de la troupe. Ce spectacle représentait un évènement majeur pour tout le monde après ces mois de replis et pour l’ensemble de la troupe qui a répété plusieurs mois pour la mise en scène. Travail qui a permis aux élèves et aux musiciens de se préparer durant ces mois afin d’être au top. Le choix s’est porté sur un maximum de chansons françaises, 28 chansons au total, mais pour confirmer la règle une seule était en anglais.

Les chanteurs individuels des classes de Sandrine et Gilbert Drigon, le chœur studio live d'Accordéons Musiques et Chants avec sa présidente Anne-Marie Recordon, les claviers, synthés, piano, batterie, 2 guitares et accordéon, ont porté toute la soirée le public hors du temps qui passe.

Quelques titres pour se remémorer cette soirée comme : Et moi je chante, Aimer est plus fort que d’être aimé, Comme ils disent, Laissez-nous chanter, Le géant de papier, Je t’attends, A quoi ça sert l’amour, L’homme au bouquet de fleurs, Mourir d’aimer, Les yeux de la Mamma, Cosmo et encore bien d’autres comme The winner takes it all, titres interprétés par les chanteurs et chanteuses de la troupe : Marie, Linette, Denis, Odile, Fred, Cathy, Victoire, Victor, Elisa, Louane, Tony, Anissa, Laureline, Lauraline, Camille, Francine, Lilian, Félix, Alizé, Marjane et Aurélian avec le soutien musical de Gilbert et son orchestre.

Vincent Bergeret et Yvan Noël maires respectivement de Châtenoy et d’Oslon accompagnés de leurs épouses, Nathalie Ferry adjointe à la culture et Florence Folléat conseillère de Châtenoy ont assisté à ce spectacle unique, riche en couleurs musicales. Comme le confiait Laurent assis dans les premiers rangs de la salle à la fin de cette soirée : « Spectacle très bien, très festif avec une belle diversité de chansons et de costumes… ». Le public aurait bien voulu que cela dure encore un peu mais tout un chacun sait que les bonnes choses ont une fin pour encore mieux les apprécier la fois suivante.

C.Cléaux