Festival ‘Chalon dans la Rue’ 2022 : Sortie de résidence des Abattoirs pour la compagnie ‘Rouage’

Jeudi 21 avril à 20 h 40 sur le site de l'Abattoir, se produisait le spectacle en sortie de résidence de la compagnie ‘Rouage’, une troupe de cirque en extérieur qui oscille autour d’une grue.

Devant une centaine de personnes, Info-chalon était présent lors de ce spectacle qui présente au public une comédie circassienne basée sur de la danse, musique et acrobaties…

« Cette troupe qui était en résidence du 3 au 22 avril 2022 a travaillé son spectacle qui a pour thème ‘Un monde faisant face à une pénurie de pétrole’. Sur un contrefort alpin, un petit groupe de cinq personnes découvre la vie autrement. Les cinq circassiens, équilibristes, trapézistes, danseurs et funambules autour de leur grue, vont s’approprier cet objet et joueront de la tronçonneuse sur des grumes de bois, dans la sciure ainsi que dans un grand filet... d’une façon burlesque certaines fois. La musique quant à elle composée d’un duo de musiciens batterie-basse-piano et chant, sera joué en musique live originale, rythmée, explosive, virile et sensuelle à la fois ! ».

Lors de cet événement, on notait la présence d’Emmanuelle Dupuit-Pinto, Vice-présidente en charge de la culture.

