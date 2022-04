Le Conseil Municipal givrotin réintègre la salle de la Porte de l'Horloge

Le Conseil Municipal de jeudi dernier s'est tenu pour la première fois depuis plus de deux ans dans la salle du Conseil, située au dessus de la porte de l'Horloge

La salle du Conseil est située au deuxième étage de la porte de l'Horloge, qui est classée monument historique et qui a été construite par Emiland Gauthey au XVIIIème siècle. Elle a été fermée début 2020 pour permettre sa mise en accessibilité aux personnes à mobilité réduite, grâce à l'installation d'un monte-personnes électrique et la mise aux normes des sanitaires. (voir notre article du 27 octobre 2021)

Jeudi 14 avril au soir, le Conseil municipal a pu réintégrer cette salle, après plus de deux ans d'absence, pendant lesquelles il s'était délocalisé dans la salle Poncey de la Mairie, puis pour cause de COVID, dans la Salle des Fêtes. C'était donc une première pour l'équipe en place, qui a pu bénéficier en ouverture d'une présentation de l'histoire de la Porte de l'Horloge, faite par Jean-Claude Dufourd, Président d'Animation en Côte chalonnaise et grand connaisseur du patrimoine givrotin, qu'il présente régulièrement durant l'été.

L’ensemble des délibérations a ensuite été adopté à l’unanimité, avec notamment la procédure de passation du marché de travaux d’aménagement de la rue de Dracy, intégrant les adaptations effectuées à la suite de la concertation, ainsi que la convention de partenariat avec l’association «Les Musicaves » ; pour l’organisation de l’édition 2022 qui s’ouvrira le 27 juin prochain.

A noter que cette salle sera de nouveau proposée aux futurs mariés pour la célébration des mariages, en compément du caveau municipal, qui est actuellement utilisé.