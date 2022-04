PRESIDENTIELLE - Place au 3e tour pour les écologistes

Présidentielle 2022 : communiqué d’EELV

Ce soir, Emmanuel Macron est réélu Président de la République, réélu par défaut. C’est un grand soulagement de ne pas voir l’extrême-droite accéder au pouvoir dans notre pays même si elle semble s’en rapprocher une nouvelle fois.

Cette élection ne lui donne pas de blanc-seing. Emmanuel Macron devra gouverner en changeant sa méthode brusque et jupitérienne. Il devra entendre le vote de colère, notamment en Outre-mer, de celles et ceux qui sont broyé·es ou ignoré·es par la société et subissent vie chère, sentiment d’abandon, injustices et inégalités environnementales et sociales cumulées.

Au mois de juin, il y aura un troisième tour : les élections législatives. Ce quinquennat ne peut-être un nouveau quinquennat d’inaction climatique, de casse sociale et de mépris démocratique. Nous appelons toutes les forces de gauche et écologistes à se rassembler pour esquisser une majorité alternative qui défende le climat, la justice sociale, les libertés, la solidarité et la démocratie. Nous voulons nous donner les moyens d’une coalition pour une majorité alternative.

Julien Bayou, Secrétaire national

Eva Sas, Porte-parole

Alain Coulombel, Porte-parole