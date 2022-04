PRESIDENTIELLE - "Alors que Emmanuel Macron perd 22 000 électeurs en Saône et Loire, Marine Le Pen en gagne 23 000" pour Aurélien Dutremble (Rassemblement National)

RÉACTION DU RASSEMBLEMENT NATIONAL DE SAÔNE-ET-LOIRE

AUX RÉSULTATS DE L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE :

Au lendemain de ce second tour de l’élection présidentielle, le Rassemblement National de Saône-et-Loire félicite sa candidate, Marine Le Pen, qui a conduit une campagne plus que remarquable et au plus près des Français afin de les défendre face à une mondialisation sauvage et dérégulée.

Si à l’échelle nationale, nous nous réjouissons que Marine recueille la confiance de près de 13,5 millions d’électeurs, améliorant ainsi son score de 2017 de 3 millions de suffrages, nous nous satisfaisons également de la poussée électorale de notre famille politique en Saône-et-Loire.

En effet, alors que E.Macron perd 22 000 voix sur le département entre 2017 et 2022, Marine, quant à elle, en gagne 23 000 !

Nous remercions les 127 000 électeurs patriotes de nous avoir honorés de leur confiance.

De plus, le RN71, par la voix d’Aurélien Dutremble, représentant de Marine Le Pen, salue les scores en progressions dans l’ensemble des communes du département comme à Digoin (50,5%), à Blanzy (51,7%), à Saint-Vallier (51,4%), à Romenay (58,4%), à Chagny (52,6%) à Huilly-sur-Seille (70,5%), ou même encore dans les zones de la ruralité oubliée de la Macronie, là où le fameux « plafond de verre » a littéralement volé en éclats, comme sur la circonscription de la Bresse (52,5%) !

Ces résultats en forte progression, tant sur le plan local que national, nous obligent à continuer notre combat politique. C’est la raison pour laquelle, d’ici quinze jours, 5 candidats porteront les couleurs du Rassemblement National aux élections législatives.

Les futurs députés du Rassemblement National protègeront les Français de la casse sociale et d’une retraite à 65 ans, de la saignée fiscale et de la baisse du pouvoir d’achat, ainsi que d’une immigration anarchique.

Nous n’allons pas nous arrêter en si bon chemin en continuant notre implantation locale pour défendre les Saône-et-Loiriens !



Aurélien Dutremble



Délégué Départemental du Rassemblement National de Saône-et-Loire