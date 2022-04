PRESIDENTIELLE - "son mandat précédent est marqué par l’inaction climatique et le démantèlement des droits sociaux" déplorent les écologistes de Bourgogne-Franche Comté

La démocratie est préservée.



Pourtant, plus de 12 millions de nos concitoyens et de nos concitoyennes ont glissé un bulletin pour quelqu’un incarnant l’extrême-droite : c’est une alerte majeure pour notre démocratie.

En utilisant le bulletin Emmanuel Macron, de nombreux électrices et électeurs ne lui ont toutefois donné aucun accord sur le fond : son mandat précédent est marqué par l’inaction climatique et le démantèlement des droits sociaux.

Comme le rappelle le rapport du GIEC, nous avons trois ans pour faire de la justice sociale et environnementale le fil rouge de toutes les décisions. C’est une urgence vitale pour que les Françaises et les Français retrouvent la prospérité et le chemin d’une société réconciliée.

Le meilleur reste à construire. Il n’y a pas de fatalité à subir le statu quo libéral d’Emmanuel Macron et le projet nationaliste mortifère du rassemblement national.

L’écologie et les solidarités devront être présentes durant ce quinquennat.



C’est en envoyant des députés écologistes à l'Assemblé nationale que nous construirons une alternative écologiste, sociale et démocratique porteuse d’un nouvel espoir.

Claire Mallard, Aurore Lagneau, Claude Mercier, Stéphanie Modde, Eric Oternaud, Sarah Persil, Amandine Rapenne, Marie-Claire Thomas

Groupe Écologistes & Solidaires

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté