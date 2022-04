Le Rotary Chalon Saint Vincent verse 2 500 euros à l’association « Pour le Bonheur de Clara »

A peine la sixième édition terminée que les organisateurs du Salon « Vins-Plaisirs », à savoir les membres du rotary-club Chalon Saint-Vincent, songent déjà à la prochaine, programmée les 11 et 12 mars 2023 à la salle des fêtes Maurice Ravel à Châtenoy-le-Royal. Mais avant de tourner définitivement la page de l’édition 2022 Michel Baguet, président en exercice du club service chalonnais, a remis un chèque d’un montant de 2 500 € à Véronique Jules, présidente de l’association « Pour le Bonheur de Clara ». Une somme qui est le produit de la vente des verres de dégustation, comme l’a rappelé Joël Bassier, responsable de la commission d’organisation.

La remise du chèque a eu lieu dans le cadre d’une réunion hebdomadaire du Rotary Chalon Saint-Vincent en présence de Clara et de ses parents Véronique Jules et Emmanuel Gaffier, tout juste rentrés de Barcelone.

Aujourd’hui âgée de 13 ans, Clara souffre d’une maladie génétique non encore étiquetée, car très rare (elle concerne environ 40 enfants) : une monosomie télomérique, associée à une trisomie. Depuis 2013 l’enfant bénéficie, à raison de deux sessions par an d’une durée de deux semaines, de soins adaptés au Centre Metodo Essentis à Barcelone. Des soins qui ne sont pas pris en charge par les organismes de tutelle. Le dix-septième séjour de thérapie intensive vient de se dérouler du 2 au 16 avril.

D’immenses progrès

Il y a 9 ans Clara ne connaissait que la position allongée et n’avait aucune interaction avec le monde qui l’entourait. Il y a 4 ans elle découvrait la position debout. Aujourd’hui elle est capable de marcher seule avec un déambulateur. Que de chemin parcouru...



Gabriel-Henri THEULOT