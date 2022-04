Perdu à Virey-le-Grand : Totoro

Perdu le 18 avril, perroquet Gris du Gabon, bagué. Totoro a deux ans et demi et répond aux sifflements et à son nom. Info-Chalon a échangé avec son propriétaire qui nous indique que Totoro est très sociable mais peut être, également, peureux. Les Gris du Gabon sont des animaux intelligents et communicatifs, plutôt calmes.

Si vous le trouvez ou l'apercevez, merci d'appeler au 07 81 23 85 85.

Mis en ligne par SBR