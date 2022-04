La rue d’Escles, du quartier de Taisey à Saint Rémy, a retrouvé un revêtement de chaussée tout neuf.

Prévu dans le plan pluriannuel d’investissement dans la voirie, la rue d’Escles a été remise en état sur la partie la plus abimée, soit environ 500 m linéaire. Décaissage, préparation, dépose de la couche d’enrobé et réfection des rives avec enduit et gravillonnage par endroits, le tout réalisé par l’entreprise Guinot. Florence Plissonnier maire de St Rémy et Didier Picard adjoint à la voirie se sont rendus sur le chantier vendredi 22 avril pour voir l’avancement et le dépôt d’enrobé. Les travaux de la rue auront duré 10 jours et coûté 52000 € dont une subvention du département de 4680 €.

C.Cléaux