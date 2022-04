AVIS DE DECES - Monsieur Martial MICHELET

SAINT-MARTIN-SOUS-MONTAIGU, DIJON (21), LACENAS (69)



Marguerite,

son épouse ;

Laurent et Anne,

Sylvain et Pascale,

ses enfants ;

Léo, Mathis,

ses petits-fils ;

ses neveux et nièces ;

Cousins, cousines,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Martial MICHELET

survenu à l'âge de 82 ans.

Ses obsèques auront lieu le jeudi 28 avril 2022 à 10h30 en l'église de

Saint-Martin-sous-Montaigu.

Martial repose à la chambre funéraire de Dracy-le-Fort.

Fleurs naturelles uniquement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.