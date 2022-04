Un festival des arts du cirque jusqu'à ce soir 20h venez en profiter !

« Farfelu Circus » c’est un festival de trois jours décalé, festif et loufoque... Plongez dans un univers burlesque et extravagant ! Divertissement assuré pour tous.

Le Farfelus circus est une réussite, hier plus de 400 personnes sont venues découvrir les ateliers et activités autour du cirques sans oublier les spectacles (cracheur de feu - photo jointe pour vousd onner une idée- one man show).

Mais il reste encore de belles choses à découvire pour les grands et les petits!

Voici la suite du programme qui vous attend :

Programme

Bienvenue dans la grande famille du cirque !

Du 26 au 28 avril, de 14h30 à 19h

Animations pour tous

Initiation cirque, manège à propulsion, monocycle, échasses, funambulisme, sculptage de ballons, passe-tête, jeu circus, fabrication de balles de jonglage, la roue infernale…

Démonstrations et déambulations

Mime suiveur, caricaturiste, orgue de barbarie, voltige, dressage de chevaux…

Personnages loufoques

Madame Guigousha ou la voyante humoristique qui ne voit pas tout, Umberto ou l’homme le plus fort, le dompteur de chevaux...

Le « coin des p’tits clowns »

Zoo des p’tits loups (ménagerie en peluches), pêche aux canards, chamboule-tout, bulles de savons…

Buvette et restauration

Tenue par l’association All4triks



Levée de rideau ! Spectacles en soirée

Jeudi 28 avril à 20h

Concert de rock festif par le groupe Chapakuai. Voyagez musicalement avec ces six musiciens !



Billetterie

Achat en amont dans les Maisons de quartier,

À partir du 11 avril : 1 € l’entrée et 2 € le spectacle

Sur place : 2 € l’entrée et 3 € le spectacle