293 dons à son actif, Jean-François Mirabel à l’aube de ses 71 ans a fait son dernier don de sang à la collecte du 25 avril 2022 organisée par l’Amicale de Châtenoy le Royal.

C’était un honneur pour Christiane Tremoy présidente de l’amicale de Châtenoy et les bénévoles de recevoir Jean-François Mirabel, de l’amicale de Chalon, venu faire son dernier don à la collecte de sang ce lundi 25 avril. Jean-François totalise 293 dons sur un peu plus d’un demi-siècle, une fidélité sans faille à son esprit de solidarité comme donneur.

I.C. : Jean-François parlez-nous de votre parcours de donneur :

J.F. Mirabel : « je suis né en 1951, venant de ma campagne profonde du haut clunisois, j’étais dans une famille où le don de sang n’était pas transmis. A 19 ans je suis entré dans l’entreprise de vernis Bouvet à Tournus. Je fus entrainé par le biais de mes collègues de travail à cette belle action. J’avais eu mes 19 ans en mai 1970 et en juillet je faisais mon premier don de sang. Pour moi ce fut un grand jour d’amitié et d’utilité qui ne m’a jamais quitté. Mais après avoir travaillé 20 ans dans l’industrie, je suis parti dans le monde du transport et les difficultés pour pouvoir donner. Aujourd’hui, j’aurai 71 ans dans quelques jours et le glas du tout dernier don a sonné pour moi comme donneur avec beaucoup de regret et de bonheur d’avoir contribué modestement à cette belle action.

Un grand merci à toutes ces communes où j’ai eu l’honneur d’effectuer ces 293 dons en espérant avoir contribué, je l’espère, en toute simplicité, à sauver quelques personnes. Je garderai en mémoire de très bons moments amicaux après avoir passé 12 ans dans l’amicale de Chalon sur Saône auprès d’une bonne et sympathique équipe.

Voilà, une page se tourne, avec "le temps va, tout s’en va" sauf la mémoire d’avoir donné un peu de moi pour le meilleur. Je souhaite bon courage à la jeune génération tant attendue et qui se devra d’être de fidèles donneurs et donneuses. »

Pour son dernier don, Jean-François a reçu le soutien amical par leur présence d’Annick nouvelle présidente de l’amicale des donneurs de sang de Chalon sur Saône et Jean-Pierre ex-président de cette même amicale.

Chapeau bas, Jean-François pour votre générosité et votre solidarité pour sauver des vies.

C.Cléaux