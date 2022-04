LEGISLATIVES - La France Insoumise appelle au rassemblement sur la 5e circonscription de Saône et Loire

L'élection présidentielle est terminée. Dans un océan d'abstention et à la faveur d'un vote

contraint en barrage à l'extrême droite, Emmanuel Macron a été réélu.

Nous avons évité le pire du pire. Mais il reste le président le plus mal élu depuis 50 ans en

dépit du chantage à la peur.

Le précédent quinquennat a fracturé la France comme jamais dans son histoire. Une

politique libérale que l'on subit depuis 30 ans n'a fait qu'augmenter les inégalités : Les 5

personnes les plus riches possèdent autant que 27 millions de personnes. On compte 10

millions de pauvres,8 millions de personnes inscrites à l'aide alimentaire,12 millions de

personnes qui ont froid chez elles, 300 000 sans abris. Voilà le véritable bilan du

quinquennat qui se termine.

Le rapport du GIEC nous donne encore 3 années maximum pour éviter une catastrophe

écologique irrémédiable. La France pendant ces 5 dernières années a pris un énorme

retard sur la bifurcation écologique et ce sont nos enfants qui en subiront les

conséquences.

Cette politique libérale provoque un véritable dégoût des français pour la chose politique

et fait le jeu de l'extrême droite.

Emmanuel Macron vas s'employer pendant ce nouveau mandat présidentiel à continuer

de détruire notre système social, nos services publics, démanteler notre école laïque.

Si besoin, il passera en force avec la mis en œuvre du 49-3 pour éviter des discussions. Tout

cela pour faire plaisir à ses copains de la finance et obéir aux diktats de Bruxelles.

Le fait marquant de cette élection, c'est la constitution d'un pôle populaire autour d'un

programme écologique, social.et radical car les 22% de Francais qui ont voté pour le

programme L'avenir en commun, porté par le mouvement de l'Union Populaire, ont

exprimé un besoin de rupture face à cette quette de toujours plus de profits. ou le vivant.

l'écologie ne sont plus que des marchandises.

A toutes et à tous, je dis « Ne vous résignez pas ». Nous pouvons encore gagner et

appliquer notre programme ! Pour éviter 5 ans de plus de casse sociale macroniste, plus

que jamais l'élection législative sera un véritable

3e tour.

Les 12 pt 19 iuin un autre chemin est possible, un autre monde est possible.

Nous sommes favorables à élargir la stratégie de l'Union Populaire en y associant toutes

es forces de la gauche traditionnelle, en commençant par celles qui ont eu un candidat à

l'élection présidentielle. Il s'agit pour nous, au niveau national de convaincre. dans plus de

la moitié des circonscriptions, d'élire un député de cette nouvelle majorité.

Nous appelons les chalonnaises et les chalonnais à rejoindre le rassemblement prévu

Place de Beaune le 1er mai à 10 h.



Eric riboulet

Fatima Kouriche

Cheffe )de file France Insoumise 5eme Circonscription de Saône et Loire