AVIS DE DECES - Madame Marie CREUZENET née BUCHOT

SAINT-MARCEL



Maurice et Renée Creuzenet,

Annie et Jean-Claude Dégrolard,

ses enfants ;

ses petits-enfants

et leurs conjoints ;

ses arrière-petits-enfants ;

son arrière-arrière-petit-fils ;

ses neveux et nièces ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Marie CREUZENET

née BUCHOT

survenu à l'âge de 98 ans.

Ses obsèques seront célébrées samedi 30 avril 2022, à 10h30, en l'Eglise de Saint-Marcel.

La famille remercie par avance toutes les personnes qui prennent part à sa peine

et rappelle à votre souvenir

Lucien

son époux, décédé en 2001.