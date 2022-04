Une trentaine de judokas St Marciaux en stage !

Une trentaine de Judokas âgés de 10 à 14 ans ont enfilé le Judogi durant 2 jours pendant les vacances de Pâques afin de parfaire leur art martial favori.



Au programme de ces 2 jours intensifs, footing, Judo, sport collectif, Judo, jeux d’opposition et de coopération et encore du Judo. L’objectif est de poursuivre la progression en vue des échéances sportives et des passages de grade de fin d’année, en deux jours à raison de 4h de judo par jour on a le temps d’approfondir le contenue technique précise Mathieu GOUTH en charge du groupe sur ces deux jours.

C’est également l’occasion de souder les amitiés créé durant la saison et de faire connaissance avec d’autres judokas s’entrainant sur d’autres créneaux. C’est comme ça que se forme les futures générations du club relate Gabriel GUERY Président du JCSM.



Le samedi 18 Juin le JCSM organisera son traditionnel Prix technique qui réunit toutes les forces vives du club, les ados et adultes seront présent pour animer les ateliers des jeunes judokas. Les parents pourront admirer les progrès de leurs enfants. « C’est un moment de fierté pour les jeunes poussent du club » précise Martine GUERY coordinatrice technique du JUDO CLUB SAINT MARCEL.