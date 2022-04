LEGISLATIVES - Il n'est pas trop tard pour vous inscrire sur les listes électorales !

Vous pouvez le faire en ligne jusqu’au 4 mai (ou avec le formulaire en mairie jusqu’au 6 mai). « Mais vous avez jusqu’au 2 juin si vous êtes dans une situation particulière (jeune de 18 ans, déménagement…) », explique le site service-public.fr.

Pour vous inscrire, vous pouvez faire la démarche sur internet, il faut alors fournir la version numérisée des documents suivants : un justificatif de domicile de moins de 3 mois et un justificatif d’identité.

Vous pouvez aussi vous inscrire en mairie jusqu’au 6 mai avec là aussi un justificatif d’identité, un justificatif de domicile de moins de 3 mois et le formulaire Cerfa n° 12669 disponible sur place. Enfin si vous ne pouvez vous rendre en mairie, un tiers peut vous inscrire sur les listes à votre place. Pour cela, il faut les mêmes documents que ceux énoncés plus haut et un document écrit et signé attestant que vous lui confiez ce pouvoir.

Les élections ont lieu les 12 et 10 juin