AVIS DE DECES - Monsieur Claude René de la Chapelle

CHALON-SUR-SAÔNE



Colette de La Chapelle,

son épouse ;

Anne-Laure et Eric Claudot,

Agnès et Laurent de La Chapelle,

Camille et Pierre de La Chapelle,

ses enfants et leurs conjoints ;

Marion, François, Marin, Hortense et Quentin,

ses petits-enfants ;

ses frères et sœur ;

ses belles-sœurs et son beau-frère ;

ses filleuls ;

ainsi que toute la famille et les amis,

ont la tristesse de vous faire du décès de

Monsieur Claude René de la Chapelle

survenu le 29 avril 2022 à l'âge de 81 ans.

Une cérémonie sera célébrée le mercredi 4 mai 2022

à 15 heures en l'église de Sassenay, suivie de l'inhumation au cimetière de Sassenay.