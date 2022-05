La collecte de sang givrotine a finalement été réussie

Mardi matin, Colette Cavard, Présidente de l'amicale, ne cachait en effet pas son inquiétude devant le faible nombre de créneaux réservés par les donneurs de sang (40). Mercredi matin, elle était un peu plus rassurée, puisque le nombre d'inscriptions enregistré était monté à 68. Et finalement, en fin de matinée, elle avait retrouvé le sourire, suite au déplacement de 85 donneurs, dont 7 nouveaux.

Parmi eux figuraient Eloïs et Loïc Mathey (photo ci-dessus), qui sont venus donné leur sang pour la première fois, accompagnés par 6 autres membres de leur famille. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, Colette Cavard a été très touchée pat le don qu'a fait à l'association une nouvelle habitante de Givry, qui a souhaité garder l'anonymat.

Toute cette collecte s'est passée dans une ambiance détendue et conviviale, dans laquelle chaque donneur a pu déguster les fameuses gaufres de Nicole, ainsi qu'un coq au vin, qui a été très apprécié des connaisseurs... La prochaine aura lieu le 22 juin, mais les gens qui souhaitent donner leur sang d'ici là peuvent le faire en se rendant à la Maison du don à Chalon ou aux collectes organisées dans les communes environnantes, Châtenoy ou Saint Rémy. Pour mémoire, ils devront prendre rendez-vous en amont sur le site https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Pour information, toutes les personnes qui ont plus de 18 ans et moins de 71 ans, peuvent donner leur sang. Il faut juste être reconnu apte par un médecin, présent sur place, peser au moins 50 kilos et ne pas avoir donner son sang dans les 8 semaines qui précèdent la collecte. Les hommes peuvent donner leur sang 6 fois par an et les femmes 4 fois.