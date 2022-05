Flash emploi : rencontrez les recruteurs aux Prés Saint Jean

Entrée libre, rendez-vous le 7 mai dès 14 heures!

Des conseils emploi - formation de Pôle Emploi et de ses partenaires et de nombreuses offres et opportunités dans tous les secteurs : industrie et nucléaire - collectivités - administration - hôtellerie restauration - santé - aide à la personne - intérim et groupement d'employeurs, etc.