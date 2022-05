Le traditionnel défilé du 1er mai de l’Harmonie St Rémy/Les Charreaux était très attendu dans le quartier des Charreaux.

C’est sous le soleil que les musiciens de l’harmonie ont déambulé dans les rues des Charreaux ce dimanche matin 1er mai. Départ de la salle des fêtes pour un parcours établi par Hervé Bretin et entrecoupé de quelques arrêts pour reprendre des forces. Les musiciens ont certainement réveillé les faiseurs de grasse-matinée mais peu importe, c’était pour la bonne cause car, traditionnellement lors de cette matinée festive, les enfants de l’école de musique de l’harmonie distribuent des petits bouquets de muguets. Le muguet a été ramassé par des équipes de musiciens et des bénévoles à l’instar de Thérèse Bretin habitante du quartier qui contribue au ramassage, à la confection des gros bouquets et ce depuis de nombreuses années.

L’harmonie a effectué son premier arrêt chez Simone, maman de Christian notre regretté chef qui a œuvré avec son papa Claude pour que vive et perdure la musique au sein du quartier. Les musiciens se devaient de jouer "Dans les yeux d’Emilie" pour leur cheffe, fille de Christian et actuelle directrice musicale de l’harmonie.

Un arrêt où André ami allemand de l'harmonie de Niederlixweiller attendait les musiciens.

Pas d’inquiétude, ils n’étaient pas abandonnés à leur triste sort,

c’était juste que les musiciens étaient en train de se désaltérer.

D’autres pendant ce temps-là faisait une petite pause.

Après des détours et contours dans les rues avec parfois des rencontres insolites à contrecourant.

Les musiciens ont continué leur défilé, ponctué de petits ou grands arrêts comme celui place de la salle des fêtes organisé par l’amicale des Charreaux où Gilles Platret maire de Chalon était présent pour accueillir les membres de l’harmonie.

Pour les musiciens, encore quelques rues à parcourir avant d’être reçus par "Les copains d’abord" chez Rémi Recouvrot, ensuite le groupe musical a poursuivi son chemin à travers le quartier jusqu’à la rue Rabelais où Monsieur Muller avait préparé quelques boissons et mets apéritifs.

Une déambulation qui a conduit l’harmonie en musique chez Vally. Un arrêt incontournable, gage de grande amitié et de respect pour elle, Christian et ses enfants de la part de l’ensemble des musiciens et amis.

Cette belle matinée s’est terminée à la salle des fêtes pour la prise d’un repas entre musiciens, amis et bénévoles.

Laurent Bonin, président et Emilie Desbrières, cheffe de cette harmonie étaient totalement satisfaits par la présence de la trentaine de musiciens et par la générosité, cette année encore, des habitants des Charreaux. La collecte, comme à l’accoutumée, sera versée à l’école de musique.

C.Cléaux