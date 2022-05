LEGISLATIVES - Mélenchon en passe de réaliser l'Union de la Gauche ?

Dimanche soir, les Ecologistes déclenchaient le premier accord avec La France Insoumise, garantissant un certain nombre de circonscriptions. Après le Parti communiste qui viennent de rejoindre l’union, au tour du Parti socialiste, qui a jusqu’au mardi 3 mai au soir pour donner son accord. C'est dire que ce qui était impensable jusqu'à dimanche soir est en passe de se réaliser. Un troisième tour électoral qui se veut comme une sanction à destination d'Emmanuel Macron et de celles et ceux qui se revendiqueront de LREM et de sa filiale Horizons. Un coup de tonnerre dans les équipes d'Emmanuel Macron qui voient là d'un très mauvais oeil, cette Union Populaire, qui pourrait venir chambouler les plans.

Encore faudra-t-il que les électeurs jouent le jeu, alors que l'abstention déjà historique de la Présidentielle risque de se confirmer aux législatives.

Du côté du Parti Socialiste, plusieurs ténors ont d'ores et déjà fait savoir qu'il était hors de question de fusionner. Sauf que compte tenu du score "pitoyable" réalisé par Anne Hidalgo, le PS a-t-il encore les moyens de ses ambitions ? Entre ceux qui entendent donner une coloration à l'Assemblée Nationale et ceux qui n'entendent pas renier leurs valeurs notamment sur les questions européennes, le PS est au bord de l'implosion. Une implosion qui devrait faire "pschit".. au regard du peu de forces en présence.

L.G