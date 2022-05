Découvrez OMMEO, boutique éphémère de vêtements et d’accessoires pour chiens et chats

Lors de ce premier jour d’ouverture, nous rencontrons Maxence Fontaine - qui a également travaillé sur ce projet avec Ophélie Comeau, tous deux élèves de Baccalauréat Professionnel Commerce-Vente - Solène Simonin et Ashley Freyer, élèves de Baccalauréat Professionnel Métiers de la mode et du vêtement. C’est ensemble qu’ils ont choisi de présenter leur projet qui consiste à créer un magasin éphémère qui s’inscrit dans une démarche de développement durable en proposant des vêtements et accessoires pour chiens et chats. « Ça change et c’est original », nous expliquent-ils.

Mis en place dans le cadre de la réforme du Baccalauréat Professionnel, un projet nommé « Chef d'œuvre" sur la thématique ‘Se mettre au vert’ doit être mené sur l’année de Première et Terminale. A cet effet, ces 4 lycéens se sont investis pour porter un projet qui allie création textile et développement durable, cause qui leur tient à cœur comme le souligne Maxence Fontaine, gérant avec Ophélie Comeau d’OMMEO, en mobilisant également des canaux courts de distribution.

« Faire un petit geste pour la nature mais un grand pas pour l’avenir »

Ainsi, pour les créations, Ashley Freyer et Solène Simonin qui collaborent au projet, utilisent d’anciens vêtements récoltés à la Vestiboutique de la Croix Rouge d’Ouroux-sur-Saône mais aussi des matières premières recyclées. « Chaque pièce nécessite à peu près 1/2h de travail », nous expliquent-elles. De plus, le bénéfice des ventes sera reversé à la SPA de Chalon-sur-Saône.

Une entreprise à saluer et à encourager par une petite visite ! Cette boutique éphémère vous accueille encore mercredi 11 mai et mercredi 18 mai de 13h30 à 17h30 au Lycée Polyvalent Emiland Gauthey, 23, place du collège à Chalon-sur-Saône. Venez nombreux !

SBR