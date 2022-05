Attention, n'attendez pas la dernière minute pour le renouvellement de vos papiers d'identité et de voyage !

En Saône-et-Loire comme partout ailleurs en France, un allongement du délai de rendez-vous pour l’obtention des titres d’identité et des titres de voyage est constaté. Cette évolution s’explique par un rattrapage des demandes non effectuées en 2020 et au 1er semestre 2021, du fait de la crise sanitaire. Par ailleurs, une certaine attractivité de la nouvelle la carte nationale d’identité a créé une demande forte.

Dans ce contexte, les services de l’État sont engagés auprès des collectivités pour déployer des solutions afin de réduire le temps d’attente avant un rendez-vous.

De plus, il est recommandé aux usagers de recourir à la pré-demande en ligne, via le site de l’ANTS ( https://passeport.ants.gouv.fr/ ), ce qui permet de diminuer la durée des rendez-vous et de se présenter en mairie avec un dossier complet.

Par ailleurs, pour les élèves et les étudiants, les titres de séjours expirés depuis moins de 5 ans sont recevables pour passer des examens ou des concours.