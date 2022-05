Le bus du glaucome s'arrête à Chalon-sur-Saône

Avec le soutien de la Mairie de Chalon-sur-Saône, en partenariat avec le Centre Hospitalier Chalon-sur-Saône William Morey et le Centre Hospitalier Universitaire Dijon Bourgogne, le Bus du Glaucome de l'Union Nationale des Aveugles et Déficients Visuels (UNADEV) sera présent Place Pierre Sémard, du mardi 10 au jeudi 12 mai 2022, pour un dépistage gratuit des facteurs de risque du glaucome.

Du mardi 10 au jeudi 12 mai 2022 : le Bus du Glaucome proposera trois jours de dépistage gratuit des facteurs de risque du glaucome au grand public

Consciente des risques d’un dépistage tardif du glaucome, l’UNADEV, avec le soutien de la Société Française du Glaucome (SFG), la Société Française d’Ophtalmologie (SFO) et l’Association France Glaucome (AFG), a mis en place depuis 2011, une campagne nationale de sensibilisation, d’information et de dépistage gratuit des facteurs de risque du glaucome.

Grâce à une unité mobile appelée le Bus Du Glaucome, l’UNADEV sillonne la France pour aller à la rencontre du grand public, et ainsi permettre au plus grand nombre de connaître la maladie et de se faire dépister.

INFORMATIONS PRATIQUES

Place Pierre Sémard (face à la gare)

SANS RENDEZ-VOUS — DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

DANS LE RESPECT DES RÈGLES SANITAIRES EN VIGUEUR

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE

DATES :

Mardi 10, mercredi 11 et jeudi 12 mai 2022 : dépistage gratuit des facteurs de risque du glaucome

HORAIRES : 9h-12h30 et 14h-17h30

À noter pour les personnes porteuses de lentilles, de venir sans

Un dépistage gratuit, rapide et indolore

Le dépistage, d’une dizaine de minutes, s’adresse aux personnes à partir de 40 ans. Il s’effectue dans le cabinet ophtalmologique du Bus du Glaucome en présence d’un ophtalmologiste. Trois examens indolores sont réalisés : une mesure de la tension intraoculaire et de l’épaisseur de cornée ainsi qu’une photo du fond de l’œil sans dilatation pour vérifier l’état du nerf optique. En fonction du résultat du dépistage, les patients seront rassurés ou orientés vers leur ophtalmologiste pour un bilan plus complet.

Plus d'un million de Français atteints d'un glaucome

Première cause de cécité absolue dans le monde et avec plus d’un million de personnes touchées en France, le glaucome est une pathologie oculaire grave dont près de la moitié des personnes concernées l’ignorent. Le facteur de risque principal est l’hypertension oculaire, qui peut provoquer une dégradation irréversible du nerf optique et ainsi entraîner une altération du champ visuel périphérique. L’incidence du glaucome augmente après 45 ans. Il est donc important de consulter son ophtalmologiste de façon régulière.

À propos de l’UNADEV

L’Union Nationale des Aveugles et Déficients Visuels (UNADEV), créée en 1929 à Bordeaux, est une association reconnue d'assistance et de bienfaisance. Depuis 90 ans, l’association s’est développée sur le territoire national grâce à ses huit centres régionaux et de nombreuses associations locales partenaires. Ses actions portent sur trois missions : accueillir, former, accompagner pour amener à l’autonomie, révéler les talents, et favoriser le lien et l’entraide entre pairs ; faire connaître, défendre et porter la voix des personnes aveugles et malvoyantes et contribuer à la construction d’une société résolument inclusive en promouvant l’accessibilité, la recherche et l’innovation au service de l’amélioration du quotidien des non-voyants et des malvoyants et en luttant contre les discriminations. Et ce grâce au soutien de partenaires publics, privés, des donateurs et de nos ressources humaines. www.unadev.com



A propos du Bus du glaucome

Depuis 2011, l’Union Nationale des Aveugles et Déficients Visuels (UNADEV), a mis en place une campagne nationale de sensibilisation, d’information et de dépistage des facteurs de risque du glaucome. Dans le cadre de cette campagne, chaque année d’octobre à juin, le Bus du Glaucome de l’UNADEV (camion équipé de matériel médical) sillonne le territoire français, afin d’informer le plus grand nombre sur la pathologie et proposer à ceux qui le souhaitent un dépistage gratuit. Le dépistage s’effectue dans le cabinet ophtalmologique du Bus du Glaucome en présence d’un médecin ophtalmologiste. En 2019, le Bus du Glaucome de l’UNADEV a réalisé 19 étapes en France, 43 jours de dépistage de la maladie et permis le dépistage gratuit de plus de 3000 personnes. Cette campagne est menée avec le soutien de la Société Française du Glaucome (SFG), la Société Française d’Ophtalmologie (SFO) et l’Association France Glaucome (AFG).