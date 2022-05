Nuit européenne des musées à Bibracte

Un programme éclectique pour cette 18ème édition de la Nuit européennes des musées.

Outre les rencontres proposées, profitez de cette soirée pour découvrir ou redécouvrir, à votre rythme, les expositions permanente et temporaire, ainsi que l’architecture du musée dans son écrin nocturne.

EXPOSITION "LE SEPTIEME CERCLE"

Découvrez en avant-première, dans les salles d’exposition permanente, les photographies de Régis Perrot, inspirées à l’artiste par le chant XIII de l’Enfer de Dante et par les illustrations de l’ouvrage réalisées par Gustave Doré.

C’est un voyage dans la forêt pour d’étranges rencontres avec les arbres et l’ouverture vers l’éternel dans un espace de création infini, beau et terrifiant à la fois.

A 19h, rencontre avec Régis Perrot.

PLACE AUX JEUNES !

A 18 h

Bibracte, en collaboration avec l'artiste plasticienne Anne Penciolleli, a proposé à l'école de Charrin (58) un projet consacré au dessin, au patrimoine et à l'archéologie.



"Dessine-moi ton village", porté par la communauté de communes Loire Bazois Morvan via le CLEA (contrat local d'éducation artistique) est l'occasion pour les enfants de l'école primaire de découvrir le patrimoine archéologique et architectural de leur village. A l'issue d'une journée à Bibracte et de séances de création artistiques à Charrin, les deux classes exposent leurs propositions artistiques.

Et, l'été dernier, un petit groupe de jeunes d'Autun est venu en séjour à Bibracte dans le cadre du dispositif "C'est mon patrimoine! – Opération Archéologue" . Riches de leurs connaissances du patrimoine archéologique autunois, la confrontation à la démarche scientifique à Bibracte et la découverte de la ville gauloise ont donné lieu à une exposition riche de leurs regards et leur pratique.



Deux exemples d'appropriations du patrimoine par des publics locaux, l'occasion de valoriser et d'avoir un retour sur leur perception, leur interprétation de la démarche archéologique et d'une pratique artistique.

VIVE LE NUMÉRIQUE !

Le site internet bibracte.fr déploiera très bientôt deux nouveaux modules :

- la Galerie virtuelle, une exploration interactive inédite des collections du musée de Bibracte,

- la Bibractothèque, un espace de ressources regroupant photos, vidéos, livrets d’exposition, rapports de fouilles… et bien plus encore.

A 20h, venez les découvrir en avant-première sur grand écran avec Agathe Le Riche-Maugis, chargée de médiation numérique !

Jeu-concours « EnquÊte numÉrique au musÉe »

A l’aide d’une tablette numérique, prospectez "Les archives de la ville" pour identifier vestiges et objets en bois et pour trouver les réponses au questionnaire disponible à l’accueil du musée.

Une Journée gauloise pour deux personnes (visite guidée du site OU du musée OU atelier + entrée au musée + repas gaulois au restaurant le Chaudron) sera offerte à 5 gagnants tirés au sort parmi les participants ayant apporté les 5 bonnes réponses au questionnaire.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site Internet : https://www.bibracte.fr/activite/enquete-numerique-au-musee

ENTREE LIBRE ET GRATUITE DE 18h à 23h

Musée de Bibracte – Mont Beuvray

71990 Saint-Léger-sous-Beuvray