Au moins 15 jours de soleil et de chaleur en Saône et Loire !

Préparez-vous, les températures vont monter au fil des jours, à compter de cette fin de semaine. Même si ce vendredi reste couvert, les précipitations sont derrière nous. Place désormais au soleil, au ciel bleu et surtout aux températures estivales. Ce début de mois de mai sera donc très estival ! Vous pouvez passer commande pour vos barbecues et autres mojito... le moment très attendu est annoncé ! Et pour le moment, aucun nuage n'est annoncé à l'horizon !

L.G