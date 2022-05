"Bagatelle Créations", une porte ouverte les 14 et 15 mai à Saint Rémy pour mieux faire connaitre le métier d’artisan tapissier.

Valérie Vigneron, artisan tapissier, est installée aux Alouettes à Saint Rémy pour être au plus proche de ses clients.

Pas besoin pour Valérie Vigneron d’avoir une immense vitrine, son petit atelier est au 30 de la rue Georges Muzy dans le quartier de Taisey à Saint Rémy. Quand vous poussez la porte de son atelier, non seulement vous ressentez une douce atmosphère mais l’accueil est sans pareil.

Un parcours un peu atypique pour Valérie qui, de la BNB à Paris en passant par Lyon dans le monde du transport ensuite au Gréta puis à la chambre de commerce de Chalon, a décidé de faire une reconversion dans un métier manuel. Elle a fait une formation de tapissier à Lyon en 2019 ; en 2020 en plein confinement, elle ouvre "Bagatelle Créations" à St Rémy. La clientèle vient chez elle pour la rénovation de chaises, fauteuils et autres objets ou mobiliers nécessitant l’intervention de la professionnelle qu’elle est devenue.

IC : Quels sont vos projets et parlez-nous de votre porte ouverte ?

Valérie Vigneron : « La porte ouverte des 14 et 15 mai, c’est surtout pour faire connaitre ce métier, le travail du tapissier et les possibilités pour ceux ou celles qui le souhaitent de pouvoir s’inscrire à des stages de formation. Il faut transmettre le savoir-faire artisanal. Je prévaux la qualité à la rentabilité surtout avec les stagiaires. A la rentrée septembre, je pense pouvoir organiser des stages pour adultes, séniors et enfants… ».

Valérie Vigneron dorlote ses fauteuils, elle les protège et elle sait redonner une nouvelle vie à ce mobilier en associant maintes couleurs, différents tissus et cuir même de poisson.

Il fait bon venir dans ce petit atelier plein de la chaleur du bois et des tissus où la richesse est le travail bien fait.

"Bagatelle Créations" contact : Valérie Vigneron

Tél : 06 24 03 17 72, mail : [email protected]

C.Cléaux