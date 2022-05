La 2ème édition de Mai à Vélo à Saint Rémy a été lancée samedi matin jour de marché.

Samedi 30 avril, jour de marché sur la place de la mairie, Florence Plissonnier maire de la commune a fait le lancement officiel de Mai à vélo et les mobilités douces au cœur même du programme de son mandat.

Mathieu Penel, jeune ingénieur à la commune chargé du projet Plan vélo, faisait la promotion de Mai à vélo en présentant les diverses activités qui vont se dérouler durant tout le mois.

Un mois entier pour changer de comportement et utiliser d’autres moyens de déplacement que la voiture.

Sur la place, les bénévoles de l’espace PaMA (PArtage & Mobilités Actives) proposaient de faire un diagnostic de leur 2 roues aux utilisateurs de vélo. Comme l’an dernier, il était possible de faire graver un ̏Bicycode˝. De nombreux adeptes du vélo attendaient leur tour au stand pour faire graver cette identification sur leur vélo. Ce dispositif de marquage consiste à graver sur le cadre un numéro unique, standardisé et référencé dans un fichier national accessible en ligne sur le site de bicycode.org.

Vélo sur Saône proposait des ballades : une de 7Km sur la voie verte à partir de St Rémy, une de 2 Km pour les enfants sur les pistes de la commune entre les écoles, la mairie. L’ADEME expose en mairie sur les mobilités douces.

Mai à vélo, c’est aussi des séances théoriques et pratiques dans les écoles pour les enfants de CM2, un challenge vélo du 4 au 30 mai, ̏tous à vélo pour aller à l’école˝, le challenge d’activité du 1er au 30 mai pour les agents municipaux afin de promouvoir l’éco-mobilité et pour les san-rémois.

Il ne vous restera ensuite plus qu’à continuer d’utiliser ce moyen écologique et bon pour la santé sur les voies dans la commune de Saint Rémy pour vos déplacements et pour vos loisirs. Les voies vertes et bleues sont aussi des pistes à ne pas oublier.

Myleva et Alisa, les deux participantes san-rémoises au 4L trophy 2022, étaient présentes sur la place au lancement de mai à vélo. Elles étaient installées dans le chalet où elles vendaient des crêpes, les bénéfices de cette vente serviront à couvrir une partie des frais de leur participation au rallye raid solidaire 100% étudiant, jeune actif et fun en 4L sur les pistes du Maroc.

Mai à vélo, c’est tout un programme à Saint Rémy qui ne doit pas s’arrêter à la fin mai pour l’utilisation du vélo.

C.Cléaux