Chalon-sur-Saône : Changement de jours d’ouverture et nouvelle carte au restaurant « Chez Jules », l’établissement réputé

Les restaurateurs et propriétaires de l’Etablissement « Chez Jules », Stéphanie et Jérôme Ruget , proposent à leur clientèle une cuisine traditionnelle basée sur du vrai fait maison à partir de produits du terroir et avec une touche de créativité qui ravit les papilles. Dans ce restaurant, le Chef change sa carte tous les 4 mois suivant les produits de saison disponibles.

Ce restaurant, qui figure sur le guide du routard est également référencé dans le guide Michelin (en standing simple, menu de moins de 20 euros et l’Assiette Michelin : désigné comme une cuisine de qualité), reste l’une des références de l’île Saint-Laurent. Depuis juin 2014 l’établissement a reçu le titre de Maître-Restaurateur en gage de produits frais et locaux exclusivement.

Et pour cause, son Chef, Jérôme, a travaillé pendant 6 ans à « La Réale » avec le Chef Gilbert Coulon, 2 ans au restaurant « Le Chatelet » et 15 ans « Chez Jules » avec le chef Alain Ducroux, avant de reprendre, à son compte, la succession du restaurant. Dans son chaudron, le Chef assisté de Justin mitonne des petits plats qui font la réputation de son restaurant.

A partir du 23 mai 2022, le restaurant ‘Chez Jules’ le restaurant sera ouvert du mardi (matin et soir) au samedi (matin et soir), fermeture le dimanche et lundi. Renseignements/Réservations/Commandes : Tél 03 85 48 08 34. Adresse : 9-11, rue de Strasbourg à Chalon-sur-Saône.

Découvrez également sa nouvelle carte

Publi-information