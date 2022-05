3 amies vont participer au 6ème raid des Alizés, où elles soutiendront l'association chalonnaise « Toujours FEMME ».

Lara Musler, Aurélie Boivin et Cécile Dalery Saint-André (marraine de la dernière édition du marathon des vins de la Côte chalonnaise), se sont connues il y a longtemps à l'Entente Chalonnaise d'Athlétisme (ECA), où elles ont pratiqué la course à pieds. Ces 3 sportives ont décidé de se lancer un nouveau défi, en participant au raid des Alizés, qui se déroulera en Martinique, du 22 au 27 novembre 2022. Il s'agit d'un raid aventure solidaire, qui est 100% féminin, et qui comporte des épreuves de VTT, course à pied, kayak et orientation. Co-organisé par le Comité Martiniquais du Tourisme et TV Sport Events, la compétition s’est imposé comme une référence du sport féminin et s’installe désormais comme un rendez-vous incontournable pour toutes les aventurières francophones.

Au travers de sa participation à ce raid, le premier objectif de l'équipe est de soutenir «Toujours FEMME », Grâce aux dons qui lui sont faits, cette association chalonnaise propose depuis 21 ans aux femmes touchées par le cancer, un accompagnement et différentes activités, comme la sophrologie, la réflexologie, l'aquagym, des soins esthétiques et de bien-être, etc ,... Le choix de cette association par les 3 amies, découle d'une promesse que s'est faite Lara Musler, de remercier « Toujours FEMME », qui l'a accompagnée il y a 10 ans, lorsqu'elle a été touchée par la maladie. L'autre objectif du projet est de sensibiliser et informer localement sur le cancer chez la femme, avec notamment l'organisation durant « Octobre rose 2022 » d'une conférence sur le thème « Femme, Sport et santé. », Enfin, ces 3 compétitrices chercheront bien sûr à dépasser leurs limites, en donnant le meilleur d'elles-mêmes lors de la compétition.

Mais aujourd'hui, le premier défi qu'elles ont à relever, est de trouver avant fin août des sponsors ou mécènes, qui leur permettront de financer leurs billets d'avion et l'ensemble de leurs frais sur place. Pour ce faire, elles ont créé une association, qu'elles ont baptisée « LArC », comme Lara, Aurélie et Cécile, ou bien avec « un L comme elles ont des ailes, un A comme Amour du sport et des défis, un R comme Résistantes, d'abord dans le sport, et un C comme super Copines. ».

Elles comptent donc sur la solidarité des particuliers ou entreprises, qui sont sensibles à la lutte contre les cancers féminins, et qui pourront en savoir plus sur leur projet en consultant leur page FaceBook https://www.facebook.com/profile.php?id=100081048331965 ou en écrivant à leur adresse mail [email protected]

Pour en savoir plus sur l'association « Toujours FEMME » : https://www.toujoursfemme.com