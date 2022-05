Une championne du monde au CAF Chalon !

Après les bons résultats obtenus par les jeunes du CAF Chalon lors de la Coupe départementale d’escalade à Tournus U10, U12 et U14 fin avril où Paul Dalon (U10) et Anis Sedoni (U12) terminent respectivement 2ème et 1er de leur catégorie, l’heure est à la préparation pour les futures échéances : Le championnat Régional de difficulté qui aura lieu ce week-end à Beaune.

Et pour cela, la Section Performance Escalade s’est rendue à nouveau à Tournus ce mercredi afin de parfaire les derniers réglages et s’essayer aux nouvelles voies ouvertes très récemment, en conditions proches de la compétition.



Mais surtout, nos jeunes grimpeurs ont accueilli ce jeudi au gymnase Hilaire de Chardonnet, avec grand plaisir et admiration, Myriam Motteau qui vient compléter le staff d’encadrement de la Section Performance.

Riche de son expérience et son vécu de grimpeuse de haut niveau (10 ans en équipe de France, multiple championne de France et championne du monde 2001 de bloc) mais également experte en préparation mentale et en planification d’entraînement, Myriam sera un nouvel atout pour nos jeunes grimpeurs Chalonnais qui se voient aujourd’hui encadrés de la meilleure manière !



D’ailleurs les choses n’ont pas trainées puisque dès la première rencontre, un entretien individuel et une analyse vidéo ont été réalisés ce jeudi avant l’échénace de ce week-end à Beaune.



Le Club Alpin de Chalon se félicite de cette nouvelle collaboration et remercie sincèrement Myriam d’avoir accepté de rejoindre le staff de la Section performance escalade et remercie à nouveau ses partenaires qui lui font confiance : Acrogivry, la MAIF, VolxHolds, les Arts de la Grimpe, Digital.