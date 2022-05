A vous d’inventer la ville ! Un nouvel appel à projet 2022 est lancé jusqu’au 15 juin

Jusqu’au 15 juin 2022 : appel à projets et conditions d’éligibilités

Afin de permettre au plus grand nombre de Chalonnais de s’exprimer, il est proposé de donner la possibilité à tous les habitants de formuler des projets pour leur quartier. La Ville de Chalon relance le dispositif « À vous d'inventer la Ville » afin d’offrir l’opportunité aux Chalonnais d’imaginer des idées concrètes pour l’embellissement de leur ville.

Après l’engouement retrouvé pour la 3e édition, à la suite d’une pause en raison du contexte sanitaire en 2020, un nouvel appel à projet est lancé du 23 mars au 15 juin 2022, afin d’offrir l’opportunité aux Chalonnais d’imaginer des idées concrètes pour l’embellissement de leur ville.

Les projets devront s’inscrire dans un coût compris entre 500 € minimum et 40 000 € maximum, et feront l’objet d’un vote par l’ensemble des Chalonnais. Ils seront mis en œuvre par les membres des Conseils de quartier, des Conseils citoyens et les initiateurs des projets retenus avec le soutien des services de la Ville.



Calendrier

Jusqu’au 15 juin 2022 : appel à projets et conditions d’éligibilités

le projet doit concerner le seul territoire de la Ville de Chalon-sur-Saône,

il peut être porté par tout Chalonnais, âgé de 16 ans minimum, un collectif d’habitants, une association, un commerçant,

il doit satisfaire un motif d’intérêt général,

il doit être situé sur le domaine public (sauf pour les quartiers prioritaires dont les projets peuvent être situés sur le domaine des bailleurs sociaux),

il doit relever des dépenses d’investissement réalisées dans le cadre de la mise en place d’équipements ou d’installations qui améliorent le cadre de vie (aménagement de jeux, mobilier urbain, création d’espaces verts, etc.),

il doit avoir un coût estimé entre 500€ minimum et 40 000€ maximum.

De mars à septembre 2022 : étude technique des projets par la Ville

chaque projet sera instruit et étudié par les services du point de vue de sa faisabilité,

une étude chiffrée du coût de chaque projet sera également réalisée,

l’avis des Conseils de quartier et des Conseils citoyens sera sollicité.

Octobre 2022 : classement des projets

les projets réalisables seront ainsi répertoriés,

les Conseils de quartier donneront un avis consultatif sur les projets présentés,

les porteurs de projets sont invités à faire campagne pour leur projet.

Novembre/décembre 2022 : vote pour les projets par les habitants (Hôtel-de-Ville)

le choix des projets sera réalisé par un vote physique dans un bureau de vote ou en ligne, sur le principe d’une personne = un vote (pas de procuration possible),

le vote est autorisé à partir de 16 ans,

seuls les Chalonnais(e)s auront le droit de voter,

les votants devront pouvoir justifier de leur identité.

Où poser mon bulletin ?

L’appel à projets est ouvert jusqu’au 15 juin 2022.

En remplissant un bulletin en ligne sur le site de la Ville : www.chalon.fr

Envoi du bulletin par mail : [email protected]

Envoi par courrier à

Mairie de Chalon-sur-Saône (Service Démocratie Locale)

CS 70092 - 71321 Chalon-sur-Saône cedex

Dépôt de votre bulletin : Accueil de la Mairie, Maisons de quartier