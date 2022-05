La date anniversaire du 1er mai est un symbole fort du jumelage des villes Ottweiler (Allemagne) et Saint Rémy (France).

Le comité de jumelage et son président Sébastien Martin avait concocté quelques sympathiques sorties le samedi pour leurs amis allemands venus pour fêter cet anniversaire.

Après un pique-nique, le comité de jumelage avait organisé une balade en bateau sur la Saône au départ de Tournus, une balade à bord de "l’entre deux mer" où le groupe franco-allemand a dégusté des vins de Bourgogne et des fromages.

Tous se sont retrouvés le soir à la salle de l’espace Brassens pour un repas animé par un DJ. Sébastien Martin, président du comité san-rémois, a fait un discours de bienvenue en remerciant les anciens présidents qui ont largement contribué à ce que ce jumelage perdure, il a nommé Frank Pampa pour le comité allemand, Christian Fichot, Evelyne Perraud, Laurent Jacquel pour le comité san-rémois et la présidente allemande actuelle Doris. Il n’a pas oublié Holger Schaeffer maire d’Ottweiler et Florence Plissonnier maire de Saint Rémy. Il a rappelé l’histoire du jumelage et les difficultés rencontrées par les deux comités pour se rencontrer ces derniers mois avec la crise sanitaire, mais ce samedi c’était l’accueil par les san- rémois de la délégation allemande pour consolider l’amitié franco-allemande et le jumelage qui dure depuis 40 ans. Il a aussi rappelé la guerre en Ukraine et la fragilité de la démocratie. Ce fût un beau moment d’échanges de cadeaux entre les comités de jumelage pour sceller ce 40ème anniversaire.

Pendant l’apéritif, K Dance Pompons a fait une prestation, présentant les différentes catégories de danses sportives de l’association.

Le dimanche matin, Saint Rémy Patrimoines avait organisé une balade pédestre à la découverte de sympathiques petits endroits de la commune.

En fin de matinée, tous se sont retrouvés à la salle Brassens où les maires de Saint Rémy, Florence Plissonnier et d’Ottweiler, Holger Schaeffer ont conforté par leur discours l’amitié franco-allemande tout en évoquant le contexte sanitaire qui a bien perturbé 2020 et 2021, sans oublier la guerre en Ukraine, guerre que chacun espérait ne jamais revoir. Un échange de cadeaux a eu lieu entre les deux villes pour renforcer cette amitié du jumelage.

Raphaël Gauvain député, Francine Chopard conseillère régionale et des élus de St Rémy étaient également présents à cette cérémonie.

Un repas pris en commun à la salle Brassens et il était temps pour les visiteurs d’un trop court week-end de repartir pour Ottweiler.

C.Cléaux