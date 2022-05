Que fêtait-on jeudi soir sur le boulevard, chez « SUMA Store » ?

Entouré de toute son équipe et de son épouse Christelle, Vincent Montoux, directeur des opérations du groupe SUMA sur la Bourgogne invitait le maire, Gilles Platret, son adjoint au commerce, John Guigue, le vice-président de l’agglomération en charge de la transition écologique, Dominique Juillot, mais aussi clients et commerçants chalonnais à venir fêter dignement la préparation à une nouvelle ère : celle de l’électromobilité.

V. Montoux : « le monde automobile sera électrique demain »

Vincent Montoux le rappelle : « La décision a été prise en amont, elle vient de l’Europe : nous allons à grands pas vers le tout électrique en matière de mobilité. D’ici 2030 – c’est-à-dire demain –, 100 % des véhicules exposés chez le groupe automobile SUMA seront électriques. Nous nous sommes préparés à cette révolution. Et le constat est que, puisque la voiture électrique est non polluante, elle devait revenir en ville. C’est le choix que nous avons fait en ouvrant ici le showroom SUMA Store. Parallèlement, et parce que les bornes électriques sont encore trop peu nombreuses dans l’espace public, nous avons mis en place MVP Recharging, une société qui distribue des bornes électriques (de 7 à 22 kW) à destination des particuliers, sociétés et collectivités. »

SUMA Store vous accompagne dans la transition vers la mobilité électrique

Installée sur le Boulevard depuis début mars, SUMA Store est plus qu’un showroom où s’expose et se vend toute la gamme de la mobilité urbaine électrique (l’électromobilité), de la trottinette au scooter, en passant par le vélo et les solutions de recharge, c’est aussi, tous les deux mois, la présentation d’une nouveauté dans les véhicules électriques d’une marque distribuée par SUMA.

Quel que soit votre questionnement sur la mobilité électrique, la réponse se trouve chez SUMA Store, en centre-ville.

Gilles Platret : « Une bonne nouvelle pour le développement économique de notre ville »

« Votre implantation au centre-ville de Chalon complète l’offre commerciale du Boulevard, un axe essentiel de Chalon, qui retrouve progressivement une vitalité qu’il n’avait plus connue depuis une vingtaine d’années.

La deuxième bonne nouvelle, c’est que nous relevons ensemble le défi très proche que vous évoquiez : la conversion d’un mode de déplacement en si peu de temps. Un virage qui sera accompagné par des initiatives privées, comme la vôtre, et dont le Grand Chalon prend la mesure. Certes, la collectivité n’a pas développé un réseau de bornes de recharge, mais c’est un objectif ambitieux que s’est fixé le Grand Chalon. »

La vedette du soir : l’ID.5 de Volkswagen

Comme le rappelait Vincent Montoux, une ID.5 tourne en France, dans deux ou trois villes qui disposent d’un showroom. Chalon a cette chance. Mais nous n’allons pas lister les qualités de l’ID.5 : les collaborateurs de V. Montoux, présents ce soir (photos en fin d’article) seront incollables en la matière.

Laissons plutôt la parole à un couple de clients de SUMA Chalon présent ce soir (photos) : « Nous avons acheté l’ID.3 et c’est vraiment une bonne voiture ! Elle a un radar prédictif adaptatif qui régule la vitesse en fonction des panneaux de limitation, freine et se met à bonne distance de la voiture devant, bref, vous ne pouvez pas faire d’excès de vitesse avec cette voiture-là ! »

Et son épouse d’ajouter : « Je fais la route jusqu’à Dijon toute la semaine et je peux vous dire que c’est beaucoup moins fatigant avec l’ID.3. »

De fait, confient-ils à Info-Chalon, ils sont à tel point convaincus que trois membres de la famille l’ont également achetée. Quelle meilleure publicité ?

Par Nathalie DUNAND

[email protected]



Vidéo sur la soirée cocktail : facebook/sumastore

Tout savoir sur l’ID.5 : volkswagen.fr/id-5

SUMA STORE

20, bd de la République à Chalon-sur-Saône

Tél. : 06 98 30 57 08

Mail : [email protected]