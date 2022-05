AVIS DE DECES - Monsieur Maurice GRAVALLON

SAINT-RÉMY



Chantal et Yves CHEVASSU, Martine et Pierre GUEUGNON, Christine et Rémy MONVOISIN, ses filles et leurs conjoints ;

Laëtitia et Laëtitia, Fanny et Xavier, Chrystelle et Florian, Mathieu et Léa, ses petits-enfants et leurs conjoints ;

Tessa, Olivia, Arthur, Malo, Romy, Ethan, Rose, Thomas, ses arrière-petits-enfants,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Maurice GRAVALLON

survenu le 7 mai 2022, à l'âge de 90 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le jeudi 12 mai 2022, à 15 heures, en l'église du bourg à Saint-Rémy.

Maurice a rejoint son épouse,

Henriette

décédée en 2014.