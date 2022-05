Portes ouvertes au CHS de Sevrey

Le CHS de Sevrey organisera des portes ouvertes le samedi 21 mai prochain à partir de 10h.



Première pour l’hôpital, cette manifestation est destinée aux infirmiers diplômés et aux étudiants infirmiers, de Saône-et-Loire et des départements limitrophes, pour leur faire découvrir l’établissement et leur donner envie de le rejoindre.



Trois parties sont prévues : la diversité des soins infirmiers en psychiatrie, la reconstruction immobilière et, avec le concours des représentants du personnel, les conditions de travail et les avantages sociaux.