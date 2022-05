De la nouveauté pour la présentation du Forum des Associations

Une centaine de personnes présentes ! Les associations liées aux personnes en situation de handicap et un stand recherche de bénévolat invité au prochain forum des associations !

Lundi 9 mai à 18 h 30, dans la salle annexe de la salle Marcel Sembat à Chalon-sur-Saône se déroulait la présentation du Forum aux Associations en présence de Maxime Ravenet, 7e Adjoint, en charge du monde associatif, de Philippe Finas, 9e adjoint en charge des sports, Fabrice Faradji, Délégué aux grands équipements sportifs, de Pierre Carlot, Conseiller Municipal, chargé des associations, de Thierry Thevenet, Président de l’O.M.S, de Jean Luc Durand, membre de l’O.M.S et de nombreux présidents ou représentants d’associations.

Extraits des discours prononcés :

Thierry Thevenet : « C’est avec une grande joie que nous venons ce soir, vous présenter le 5ème forum de la vie associative et sportive chalonnaise. Cette désormais traditionnelle manifestation s’ancre un petit peu plus chaque année dans l’agenda des chalonnais. En effet, près de 6000 visites l’année passée malgré les restrictions sanitaires et un forum masqué ! Ce forum est l’une des dates phares dans la vie associative chalonnaise. Ce rendez-vous annuel des associations culturelles, sportives et caritatives se doit d’être le miroir du monde associatif chalonnais, à savoir un monde riche, diversifié et dense […]

L’objectif de ce forum est simple et vous le connaissez tous : Il s’agit d’offrir une vitrine aux différentes associations et habitants mais aussi le dialogue inter-associatif. Le public que nous accueillerons ce jour là, pourra retrouver au détour de chaque allée, toutes les activités pour lesquelles il souhaite s’investir et vivre sa passion. Souhaitons également que ce forum déclenche chez beaucoup de visiteurs, l’envie de rejoindre les bénévoles chalonnais et nos associations [...]

C’est avec un immense plaisir que l’ensemble des clubs sportifs de la ville de Chalon-sur-Saône accueillera le nombreux public sur les stands afin de fournir tous les renseignements nécessaires à la bonne pratique des divers sports. Vous pourrez également assister tout au long de la journée à de nombreuses démonstrations sportives permettant de voir en action les sportifs chalonnais. Quelques nouveautés cette année qui vous seront dévoilés dans la présentation à venir… mais toujours dans le but de faire connaitre toutes les activités et les forces des clubs associatifs chalonnais […]

Au nom de tous les clubs sportifs chalonnais, je tiens à remercier tous les services de la ville de Chalon : les services techniques, la vie associative mais aussi tous les bénévoles de toutes les associations pour leur dévouement et leur implication pour la réussite de ce forum. Merci de votre volonté et de votre reconnaissance envers le monde associatif chalonnais ! ».

Philippe Finas : « Chers amis, c’est un grand bonheur de vous voir si nombreux […] L’enthousiasme que vous manifestez est toujours gratifiant pour nous tous ! Je voudrais vous rappeler qu’il y a 5 ans, avec Maxime Ravenet et le Maire de Chalon, nous avions fait le pari de joindre au forum des associations le forum des sports, c’est un pari audacieux à l’époque mais qui était réussi. Cette année, nous avons décidé en plus d’y joindre tout le côté handicap sportif à ce forum qui reste la principale manifestation associative pour l’ensemble des chalonnaises et chalonnais. Aussi, nous restons à votre disposition pour toutes les questions après la présentation du futur. Je vous remercie ! ».

Quant à Maxime Ravenet, il se félicitait de la venue en nombre de nombreuses associations qui montre le dynamisme de la vie chalonnaise. Il précisait que 800 associations chalonnaises étaient actives et que la ville de Chalon avait de la chance d’avoir un monde associatif aussi développé et que cela méritait bien un beau forum. Forum qui est le 2ème événement de la vie chalonnaise après ‘Chalon Dans la Rue’ en nombre de personnes. Il informait l’assemblée de deux nouveautés essentielles : ‘La partie handicap’ avec des stands de sections en approche à l’handicap et clairement identifié et la tenue ‘d’une bourse au bénévolat’ afin de recruter ou intéresser les personnes au monde associatif…

Clin d’œil à la table de pointage,

Au Président de la Boule d’Or Chalonnaise,

A la redoutable équipe du service réception de la Ville de Chalon.

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B