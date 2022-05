Les adultes adeptes de jeux de société ont découvert de nouveaux jeux à la bibliothèque de Châtenoy le Royal.

La bibliothèque, ce lieu où nous avons l’habitude d’y trouver des livres de sciences fictions, des romans, des BD, des contes pour enfants… peut parfois nous surprendre et proposer d’autres activités que la lecture. Des activités créations pour les enfants comme il y a quelque temps, mais aussi des activités pour les adultes.

Ce jeudi 5 mai, une vingtaine de personnes se sont retrouvées à la bibliothèque pour passer un après-midi à s’exercer à de nouveaux jeux de société, des jeux coopératifs, des jeux de mots, des jeux où il faut réaliser une association d’idées et de mots à partir d’une image.

Cinq personnes jouaient à "So clover" avec les explications données par Pascale de la bibliothèque. Un jeu d'associations d'idées coopératif. Chaque joueur reçoit une tablette, un feutre et quatre cartes mots-clés qui doivent rester secrètes, à placer aléatoirement sur la tablette. Tous les joueurs écrivent sur les zones d'indice un mot dont le sens relie chaque paire de mots située sur les bords de la tablette. Pour mouton et vêtement on peut par exemple écrire laine.

Jean-Pierre, bénévole, explique le jeu "Hanabi" : c’est un jeu où le spectacle est roi, c’est un jeu de coopération entre les joueurs avec une mécanique de jeu inédite. Le jeu comprend 5 couleurs différentes de fusées (bleu, rouge, blanc, vert et jaune). Le but du jeu est d'aligner les feux d'artifice de 1 à 5 dans chaque couleur.

"Azul" : dans ce jeu, les joueurs alternent les tours en draftant des tuiles colorées qui viennent de marchands pour les placer sur leur plateau personnel. Plus tard dans le tour, les joueurs marquent des points en fonction de la façon dont ils ont placé les tuiles sur le palais…

Ce sont quelques exemples de jeux que les personnes présentes ont pu découvrir grâce à cette animation préparée par Aline, Pascale et la jeune stagiaire Alissa.

Alissa, est stagiaire à la bibliothèque, elle fait des études à Dijon et prépare un BUT spécialité Métier du Livre et du Patrimoine (MLP). Elle a découvert le métier de bibliothécaire lors d’une rencontre avec une stagiaire à Châtenoy qui lui a donné son avis sur ce métier.

C.Cléaux