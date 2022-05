LEGISLATIVES - Pour Arnaud Sanvert (RN), "il ne faut pas donner les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron"

Première législative pour l'une des figures départementales du Rassemblement National, et il affiche clairement les couleurs.

Arnaud Sanvert est de tous les combats depuis quelques années maintenant au sein du Rassemblement National. Et c'est aux côtés de Gilles Meunier, 67 ans, de Messey sur Grosne, qu'il briguera un mandat de député sur la 5e circonscription de Saône et Loire. Candidat malheureux aux départementales sur le canton de Gergy puis candidat aux régionales aux côté de Julien Odoul, c'est toute naturellement qu'il s'engage dans le processus des législatives de juin prochain.

Avec plus de 45 % en faveur de Marine Le Pen au second tour de la présidentielle, Arnaud Sanvert entend bénéficier de la dynamique autour du Rassemblement National, "d'autant plus qu'on est au-dessus de la moyenne nationale en terme de résultats".

"Macron n'a pas été élu par adhésion"

Arnaud Sanvert entend bénéficier du "sentiment général" en défaveur d'Emmanuel Macron, malgré sa victoire "par défaut" à la présidentielle. "Il faut lui donner une opposition forte. La seule question est de savoir si il faut lui donner les pleins pouvoirs ou pas ? On ne peut pas continuer une telle déconsctruction de la France. A chacun de prendre ses responsabilités et l'occasion est donnée aux législatives".

"La seule vraie opposition, c'est Marine Le Pen, surtout après le ralliement d'entre deux tours à Emmanuel Macron de Mélenchon. C'est de la complicité".

Tva sur les produits de première nécessité, localisme,TvA sur les énergies, le binome candidat aux législatives a réaffirmé les valeurs fortes portées par le projet présidentiel de Marine Le Pen, considérant que ce premier tour des législatives fait valeur de 3e tour de la présidentielle.

Longtemps considéré comme hors-sol, les candidats du Rassemblement National ont parlé local en vue des législatives, en souhaitant "réaffirmer les points forts de la circonscription en s'appuyant sur l'axe autoroutier mais aussi sur la Saône, lutter contre la désertification médicale ou encore doter les commissariats de police de moyens supplémentaires". Autant de sujets sur lesquels le candidat Sanvert entend fixer ses priorités en cas d'élection en juin prochain.

4 réunions publiques programmées

Même si les dates ne sont pas encore confirmées, 4 réunions publiques sont au programme, à Montceau les Mines, Châtenoy le Royal, Marcilly les Buxy et Chalon-sur-Saône pour terminer. Des réunions qui viendront compléter les traditionnelles opérations de tractage.

Laurent Guillaumé