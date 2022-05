«Je suis pour une union de la gauche mais pas au prix d'un reniement de nos principes et valeurs fondamentaux» (Nathalie Leblanc)

La vice-présidente au Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté en charge de la culture et conseillère municipale d'opposition à Chalon-sur-Saône insiste : elle est socialiste et tient à le rester. Pour elle, le récent ralliement de la direction du Parti socialiste à La France insoumise n'est ni plus ni moins qu'une «reddition qui s'est faite sans validation des adhérents du parti». Plus de détails avec Info Chalon.