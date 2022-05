LEGISLATIVES - Gilles Platret peut-il laisser la circonscription sans combattre ?

La date limite du dépôt des candidatures aux législatives arrive à son terme. Et du côté du maire de Chalon-sur-Saône, c'est toujours silence radio.

La question est dans bien des têtes lorsqu'on évoque les candidats aux législatives sur la 5e circonscription de Saône et Loire. Gilles Platret va-t-il se lancer ? Une question qu'il doit sans doute se poser et se reposer. Sauf qu'il n'a guère le choix au risque d'être accusé d'être responsable de l'élection d'un député de la majorité présidentielle. "Qui ne dit mot consent" dit le fameux proverbe.... et du côté de la 5e circonscription, cela pourrait être une nouvelle fois avéré. Difficile aussi du coup d'incarner à terme l'acte de résistance si le combat n'a pas été mené. Autant de questions qui poussent à l'hésitation.

Pire, face à un nouvel inconnu sur le plan territorial, comme info-chalon.com l'écrivait il y a quelques semaines, Gilles Platret pourrait passer à côté de la chance de sa vie.

D'autres diront, mais à quoi bon aller aux législatives ? De toute manière, il est invité de la même façon sur les plateaux télé ! D'autres encore considéront que si d'aventure, il devait présenter sa candidature et remporter la mise, la 5e circonscription serait sans doute la seule circonscription de France remportée par un élu LR face à un député LREM sortant (même si Raphaël Gauvain a passé le relai).

Autre question de choix, en s'élançant dans la bataille des législatives et en remportant l'élection, le sujet et pas des moindres est celui de son successeur à la tête de la mairie de Chalon-sur-Saône, la loi sur le non-cumul interdisant toute fonction au sein de l'exécutif municipal. Et là encore... c'est un sacré chantier qui s'ouvre avec le risque de susciter de sacrés remous au sein de la majorité municipale.

Quoiqu'il en soit, il sera bien difficile d'incarner une autre voix à la macronie si sur son propre terrain de jeu, le combat n'a pas été mené. Réponse sous peu...

Laurent Guillaumé