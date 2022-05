Le massif de la Tour du doyenné rendra hommage à la fête foraine

Chaque année, à cette époque, le massif de la Tour du doyenné se pare d’un motif composé d’environ 18 000 à 22 000 plants et réalisé avec grand soin par le Service des Espaces Verts de la ville ; celui-ci sera visible jusqu’à la fin du mois d’octobre. Ce massif, qui fait la fierté des chalonnais, a pris place dès 1960 et développera une thématique 2 ou 3 ans après sa date de création. Ainsi chaque année voit un thème consacré, l’année dernière par exemple, un hommage a été rendu, par ce biais, au bicentenaire de la mort de Napoléon. Cette année, plusieurs événements ont amené la mairie à choisir le thème de la fête foraine. Tout d’abord, « par souci de reconnaissance envers les forains d’avoir choisi Chalon-sur-Saône pour incarner la capitale française de la fête foraine », a expliqué le 1er magistrat de la ville, entouré d’ Evelyne Lefebvre, Adjointe en charge des espaces verts et du développement durable lors de la conférence de presse qui s’est tenue jeudi 12 mai. Une amitié et des liens très étroits ont été tissés avec les forains depuis longtemps et Gilles Platret a rappelé son engagement en début d’année pour maintenir la fête foraine en dépit des décisions prises suite à la crise sanitaire de Covid-19. « La fête foraine est très ancienne à Chalon-sur-Saône […] On a fait le choix de maintenir une fête foraine de centre-ville. », a précisé le maire de Chalon-sur-Saône avant de poursuivre : « Ce sont 500 personnes qui arrivent et qui participent également à une dynamique de centre-ville." Il faut préciser que les Fédérations de forains ont déposé un dossier visant à faire inscrire la fête foraine sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO et celui-ci semble bien engagé : « Chalon-sur-Saône aurait immanquablement des retombées, une reconnaissance, un rayonnement […]. Le choix de ce thème est aussi le signe de notre amitié avec les forains, citoyens d’honneur depuis 2016. » C’est la première fois que le massif s’empare de la thématique de la fête foraine : « Il y en avait eu sur le carnaval mais pas sur la fête foraine ».

Concernant le dessin qui sera mis en place, il reprend les éléments typiques d’une fête foraine : manège à chevaux de bois, wagon de roller coaster (Grand 8), grande roue, ballons et pomme d’amour. Il y a de nombreuses contraintes que le service des Espaces Verts a dû prendre en compte : de terrain (pente) et angle de vue. Le tracé à l’aide de plâtre a été effectué cette semaine et « il est parfois nécessaire de traverser la Saône pour voir le rendu côté Port Villiers.» Les 380m2 du massif recevront cette année des bégonias (blanches, roses et rouges), des agératums pour le bleu, l’alternantera apportera une touche de jaune et l’ irésine, le pourpre. La préparation du massif comprenant la remontée de la terre et le nivelage du massif a mobilisé 9 agents, la mise en place des dalles et le traçage du motif, 3 agents et enfin la plantation nécessitera 16 agents. Le coût de cette opération de fleurissement du massif s’élève à 10 900 euros ; les 1800m3 d’eau sont pris directement sur place grâce à un forage et ne représentent donc pas un coût pour la municipalité.

Ce point presse s’est déroulé également en présence de Bruno Cottier, Technicien Espaces verts et Alexandre Miconnet, Agent de maîtrise Espace verts. Après la réalisation du massif de la Tour du Doyenné, le service des Espaces Verts s’attachera à embellir les autres massifs de la ville dont celui du Parc Georges Nouelle qui sera une commémoration des 400 ans de la naissance de Molière et un autre massif en mosaïculture situé rue Giraud célébrera, quant à lui, le centenaire du club d’escrime La Riposte. Gilles Platret a tenu à préciser que Chalon-sur-Saône avait conservé sa 4e fleur et que le prochain passage du Jury aura lieu dans deux ans. Lors de ce point presse, Romuald Sutter, nouveau responsable du Service des Espaces Verts a notamment été présenté.

SBR