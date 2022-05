7ème journée et dernière journée de phase 2 du 7 mai 2022, la D3 de l’ASL Châtenoy assure son accession à la D2.

Pour cette 7ième et dernière journée de championnat du 7 mai, la D1 recevait ATT Le Breuil 1, match sans enjeu pour Châtenoy assuré de la seconde place, la D3 elle, jouait son accession à la D2.

Compte-rendu de la 7ème journée de championnat phase 2 2021/2022 communiqué par Jacques Brulé.

Pour cette 7ième et dernière journée de championnat du 7 mai, la D1 recevait ATT Le Breuil 1, match sans enjeu pour Châtenoy assuré de la seconde place, la D3 jouait son accession à la D2.

Un nul un peu inattendu pour la D1 en l’absence de Frédéric Gueugneaud et Bastien Ferrando, Régis Ravel-Chapuis et Bruno Ferrando complètent leur équipe avec Éric Fouache et le jeune Vincent Meulien équipier habituel de la D3.

La D3 composée, elle, de Éric Gayer, Pascal Limonet, Nicolas Jayet et Stéphane Thévenot assure sa place de leader et son accession à la D2.

D1 : Régis Ravel Chapuis 3 victoires + double associé à Bruno Ferrando 3 victoires dont une perf, Éric Fouache 526 pts 2 victoires, perfs à 1122 et 977, artisan sans conteste de ce match nul, alors que le jeune Vincent Meulien pu lui mesurer la hauteur de la marche entre D3 et D1. Le fair-play des joueurs du Breuil est d’ailleurs à souligner face à ce jeune qu’ils ont laissé jouer sans le « massacrer ».

D3 : Nicolas Jayet 710 pts 3 victoires dont perf sur le 1258 pts + double associé à Stéphane Thévenot 3 victoires, Pascal Limonet 1 victoire, le capitaine Éric Gayer 2 victoires. Félicitations à cette équipe, l’objectif de début de saison étant atteint.

La D3 participera le 11 juin à Bourbon Lancy à la journée des titres face à Chalon tt 3 et V Autun 5.

Photos ASL Châtenoy

C.Cléaux